В Мурманске продают дом за 107 миллионов рублей

Многоэтажный дом построили на улице Бабикова в Мурманске. Фото: www.avito.ru

На сайте бесплатных объявлений на продажу выставлен многоквартирный жилой дом в Первомайском округе Мурманска. Речь о доме № 6а на улице Бабикова.

- Пятиэтажный жилой дом состоит из 24 жилых квартир (по 6 квартир на этаже) и 4 нежилых помещений, расположенных в подвальном помещении. Площадь квартир варьируется от 37,3 кв. м до 151,2 кв. м; площадь нежилых помещений - от 17,7 кв. м до 84,9 кв. м. На 4-5 этажах расположены 6 двухуровневых квартир. В 18-ти квартирах выполнена предчистовая отделка, в 6-ти - завершен косметический ремонт, - говорится в объявлении.

Здание продают за 106,7 миллиона рублей.

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