20 улиц в Первомайском округе Мурманска ночью останутся без отопления и горячей воды

Это связано с проведением плановых работ на теплосети АО «Мурманская ТЭЦ». Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Как сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Мурманской области, с 22.00 14 декабря до 06.00 15 декабря будет отсутствовать отопление и горячая вода в домах на 20 улицах в Первомайском округе Мурманска.

Это связано с проведением плановых работ на теплосети АО «Мурманская ТЭЦ».

Отключения коснутся большинства домов на Кольском проспекте, в переулке Якорном, на улице Беринга, Ледокольном проезде, улице Баумана, улице Зои Космодемьянской, Молодежном проезде, улице Морской, улице Олега Кошевого, улице Полярный Круг, улице Спартака, улице Долина Уюта, улице Пархоменко, улице Ломоносова, улице Фурманова, улице Пономарева, Лыжном проезде, улице Орликовой, улице Чапаева и улице Шевченко.

С полным списком домов, которые останутся на ночь без благ цивилизации, можно ознакомиться в группе министерства в соцсетях.

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