Убивший сожительницу житель Кандалакши услышал приговор

Приговор суда не вступил в законную силу. Фото: Артем КИЛЬКИН

К 8 годам лишения свободы приговорен житель Кандалакши за убийство сожительницы. Инцидент произошел в ночь с 26 на 27 ноября. 37-летний нетрезвый мужчина поссорился со своей 31-летней возлюбленной.

– Во время выяснения отношений мужчина вооружился кухонным ножом и ударил им женщину в область живота. Впоследствии северянка скончалась в больнице, – сообщили в СУ СКР по Мурманской области.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Во время расследования проведен ряд судебных экспертиз - судебно-медицинских, генетических, биологических, медицинско-криминалистических.

Рассмотрев материалы дела, Кандалакшский районный суда Мурманской области приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

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