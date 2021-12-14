В Мурманской области льготу из натуральной формы переведут в денежную

С 1 января 2022 года ряд мурманских льготников будет получать деньги на дополнительное питание. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 1 января 2022 года ряд мурманских льготников будут получать деньги на дополнительное питание. Информацию о замене натуральной формы поддержки денежной озвучили в министерстве труда и социального развития региона.

– Дополнительным питанием обеспечиваются, по местному законодательству, беременные женщины, кормящие матери и дети в возрасте до 3 лет, проживающие в семьях, признанных малоимущими, или имеющие медицинские показания к назначению дополнительного питания, обеспечиваются бесплатно специальными питательными смесями, – сообщили в ведомстве.

Так с 1 января 2022 года выплаты по обеспечению полноценным питанием будут предоставляться в следующих размерах:

– беременным женщинам, кормящим матерям, детям от 6 месяцев до 3 лет – 1000 рублей в месяц;

– детям до 6 месяцев – 2000 рублей в месяц.

Деньги будут перечислять центры социальной поддержки населения на основании информации, представляемой медицинскими организациями, и имеющихся в учреждениях сведений в отношении малоимущих граждан, а также сведений, полученных в результате информационного обмена с держателями информации о составе семьи и доходах граждан.

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