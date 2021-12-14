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Здоровье14 декабря 2021 13:47

За сутки в Мурманской области 158 человек заболели коронавирусом

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу на 14 декабря 2021 года
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Выздоровели 70 755 северян, на лечении остаются 15 667 пациентов.

Выздоровели 70 755 северян, на лечении остаются 15 667 пациентов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 14 декабря 2021 года, за последние сутки 158 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 89 074 человека, количество летальных исходов - 2652 (+8 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+52, всего 42203), Кандалакшский район (+13, всего 6895), Североморск (+18, всего 7773).

Выздоровели 70 755 северян, на лечении остаются 15 667 пациентов.

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