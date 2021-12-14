В Мурманске произошло ДТП с участием "скорой помощи"

Обошлось без пострадавших. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске в ДТП попала машина скорой помощи. Автомобиль экстренной службы столкнулся с легковым авто. Авария произошла на перекрестке улиц Карла Маркса и Софьи Перовской.

Как уточнила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская, в данном ДТП никто не пострадал. Водители сами на месте урегулировали ситуацию.

Напомним: в Печенгском районе пассажирский автобус попал в ДТП с лосем. Животное внезапно выскочило на дорогу.

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