Видео про вагон поезда Вологда - Мурманск набрало 21 миллион просмотров в TikTok

С момента размещения в августе 2021 года оно собрало свыше 21 миллиона просмотров.
Фото: Андрей Минаев
В аккаунте valesok в TikTok опубликовано видео про вагон, который ходит по маршруту Вологда - Мурманск.
С момента размещения в августе 2021 года оно собрало свыше 21 миллиона просмотров.
Автор ролика рассказывает, что впервые видит вагон со всеми удобствами - от Wi-Fi до розеток и комфортного туалета.
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