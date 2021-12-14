Видео про вагон поезда Вологда - Мурманск набрало 21 миллион просмотров в TikTok

С момента размещения в августе 2021 года оно собрало свыше 21 миллиона просмотров. Фото: Андрей Минаев

В аккаунте valesok в TikTok опубликовано видео про вагон, который ходит по маршруту Вологда - Мурманск.

С момента размещения в августе 2021 года оно собрало свыше 21 миллиона просмотров.

Автор ролика рассказывает, что впервые видит вагон со всеми удобствами - от Wi-Fi до розеток и комфортного туалета.

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