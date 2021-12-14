Вход в бункер в Мурманске заварили после видео Димы Масленникова

На видео обратили внимание в прокуратуре и начали проверку. Фото: Павел КЛОКОВ

5 сентября на YouTube-канале блогера Димы Масленникова, на который подписано более 12 миллионов человек, появилась видео "Потерял дар речи! Нашли гигантский заброшенный бункер". С момента размещения оно собрало свыше 5 миллионов просмотров.

На видео обратили внимание в прокуратуре и начали проверку. Бункер, оказавшийся горной выработкой площадью 1616,80 кв. м, действительно был заброшен и открыт, и попасть в него мог любой желающий. При этом у него был владелец.

- Прокурор просил обязать ответчика ограничить свободный доступ неопределенного круга лиц в нежилое помещение – горную выработку путем заделки сквозного проема в стене. На момент рассмотрения дела требования прокурора были исполнены, нарушения законодательства устранены, в связи с чем истцом представлено заявление об отказе от иска, которое принято судом, производство по делу прекращено, - рассказали в Первомайском районном суде.

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