Новогодняя ярмарка в Мурманске пройдет с 25 декабря по 9 января

На ярмарке северяне смогут купить угощения к праздничному столу, сувениры и подарки, товары местных производителей.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске второй год подряд на Новый год будет проходить ярмарка "На Севере - Тепло!".
- Она пройдет вблизи дома №11 на улице Воровского с 25 декабря 2021 по 9 января 2022 года, - сообщили организаторы мероприятия.
На ярмарке северяне смогут купить угощения к праздничному столу, сувениры и подарки, товары местных производителей.
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