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Общество14 декабря 2021 9:25

Новогодняя ярмарка в Мурманске пройдет с 25 декабря по 9 января

Торговля будет проходить на улице Воровского
Ника СВЕТЛОВА
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На ярмарке северяне смогут купить угощения к праздничному столу, сувениры и подарки, товары местных производителей.

На ярмарке северяне смогут купить угощения к праздничному столу, сувениры и подарки, товары местных производителей.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске второй год подряд на Новый год будет проходить ярмарка "На Севере - Тепло!".

- Она пройдет вблизи дома №11 на улице Воровского с 25 декабря 2021 по 9 января 2022 года, - сообщили организаторы мероприятия.

На ярмарке северяне смогут купить угощения к праздничному столу, сувениры и подарки, товары местных производителей.

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