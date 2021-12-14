В Мурманске хоккейный клуб "Арктика" обыграл команду из Воронежской области

Новый матч ХК «Арктика» и ХК «Россошь» состоится 14 декабря в 19.00 в Ледовом дворце Мурманска. Фото: Виктор Шубин / АиФ на Мурмане

В Мурманске прошел домашний матч заполярного хоккейного клуба «Арктика» с хоккейным клубом «Россошь» из Воронежской области. Наши спортсмены смогли обыграть сильных соперников!

- Основное время игры завершилось со счетом 2:2. Наши игроки на дополнительный раунд вышли в меньшинстве, ранее был удален защитник. Но ничья осталась нетронутой. И начался самый волнительный период встречи – буллитный. Мазали хоккеисты много, а еще здорово отстаивали рамку киперы. Героем матча стал наш нападающий Игорь Шмелев: он и в игре забил вторую шайбу, и при пробитии буллитов был «гроссмейстером» - его последний буллит стал победным, - сообщает "АиФ-Мурманск".

Новый матч ХК «Арктика» и ХК «Россошь» состоится 14 декабря в 19.00 в Ледовом дворце Мурманска.

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