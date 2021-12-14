В Мурманской области из-под снега собирают белые грибы

Северянин нашел в лесу семейство белых грибов. Фото: Скриншот видео
Грибной сезон в Мурманской области давно закончился, но некоторым и сугробы не помеха "тихой охоте".
Так, северянин нашел в лесу семейство белых грибов. Морозы успели их превратить в свежемороженых, но оставил крепкими.
Мужчина выложил видео своей находки в группу "Мурманск" и признался, что вытащить три гриба из земли оказалось очень сложно.
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