С 18 декабря из Мурманска в Апатиты будут ходить электрички

Оформить билеты на эти электрички можно через мобильные приложение «РЖД Пассажирам» или в самом поезде у контролера - кассира.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
С 18 декабря из Мурманска в Апатиты и обратно будут ходить электрички. В зимний сезон назначены два дополнительных пригородных поезда, сообщает Северо-Западная пригородная пассажирская компания.
Поезд № 6369 будет курсировать по субботам из Мурманска. Отправление - в 08.25, прибытие в Апатиты - в 11.45.
Поезд № 6370 будет курсировать по воскресеньям из Апатитов. Отправление - в 19.51, прибытие в Мурманск - 23.20.
- В сравнении с курсированием в прошлом зимнем сезоне, время в пути сократилось на 18 минут для поезда № 6369 сообщением Мурманск - Апатиты и на 24 минуты для поезда № 6370 сообщением Апатиты – Мурманск, - отметили в РЖД.
В качестве дополнительной услуги, для удобства пассажиров в поезде будет установлен вендинговый аппарат с горячими напитками и снеками.
Оформить билеты на эти электрички можно через мобильные приложение «РЖД Пассажирам» или в самом поезде у контролера - кассира.
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