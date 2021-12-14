В Мурманске в доме на улице Шмидта затопило горячей водой четыре этажа

В доме сейчас ведется ремонт трубопровода. Фото: скрин видео vk.com/murmanskgroup

14 декабря в Мурманске на улице Шмидта, 21 произошла коммунальная авария. Горячей водой затопило все этажи четырехэтажного дома в первом подъезде.

- Утро жителей 1 подъезда не доброе - верхний розлив отопления дал течь. У всех жильцов придется делать ремонты. На данный момент сливают отопление, люди вместо того, чтобы пойти с утра на работу, вычерпывают воду, - рассказали в паблике "Мурманск".

Как сообщили "КП"-Мурманск" в управляющей компании «Северная сова», в доме сейчас ведутся работы по ремонту трубопровода.

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