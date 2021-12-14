С начала 2021 года в Мурманской области зарегистрировали более 11 тысяч преступлений

Убийств стало меньше на 3,7%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Мурманской области проанализировала состояние преступности в регионе за 11 месяцев 2021 года. Так, с января по ноября зарегистрировано 11 172 преступления, что на на 1,6% меньше, чем в том же периоде прошлого года.

- В структуре преступности преобладают кражи (33%), мошенничества (20,5%), преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (9,4%). Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 0,7% (до 3 314). Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений снизилась на 3,5% (до 38%), - сообщили в прокуратуре.

Убийств стало меньше на 3,7%. Совершено 101 преступление, связанное с причинением тяжкого вреда здоровью человека, их число уменьшилось на 13,7%. На 0,3% (до 314) возросло число зарегистрированных преступлений экономической направленности, коррупционной направленности снизилось (с 78 до 73).

Число преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих устройств, возросло на 5,6% и составляет 19 преступлений.

Более половины преступлений (3 621) совершены лицами, ранее совершавшими преступления, а каждое четвертое (1 356) - в состоянии алкогольного опьянения.

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