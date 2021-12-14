В Мурманске виновник аварии уехал, чуть не увезя на капоте человека

В какой-то момент ему пришлось отойти в сторону, чтобы не быть задавленным, и иномарка скрылась. Фото: Скриншот видео

В Мурманске ищут водителя Mercedes, который устроил авария и скрылся.

ДТП случилось на пересечении проспекта Ленина и улицы Журбы. Машины стояли на красный сигнал светофора, когда Mercedes не успел затормозить и врезался в одно из авто.

Когда водитель пострадавшей машины вышел, чтобы разобраться в ситуации, виновники ДТП решил скрыться. Несмотря на то, что перед капотом стоял другой человек, водитель Mercedes начал движение.

- Ты дурак? Давить меня будешь? - возмущался водитель пострадавшей машины, видео происшествия выложено в группе "ДТП 51 ПОМОЩЬ НА ДОРОГАХ МУРМАНСКА".

В какой-то момент ему пришлось отойти в сторону, чтобы не быть задавленным, и иномарка скрылась.

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