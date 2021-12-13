Выпуск "Суперлиги" со сборной Снежногорска покажут на СТС

Поболеть за команду можно будет 13 декабря в 22.40. Фото: vk.com/snezhnogorskkvn

Сборная Снежногорска и Роман Постовалов сыграют в "Суперлиге". Выпуск юмористического шоу покажут по СТС 13 декабря в 22.40. Команда веселых и находчивых из Заполярья будет бороться за приз в миллион рублей вместе с другими командами КВН.

По правилам игры, каждый выпуск комик-труппы выбирают звезду, с которой проходят три комедийных испытания. По итогам девяти выпусков определяются три лучшие команды, которые в финале вступают в борьбу за чемпионский пояс. Оценивать комиков с помощью системы программируемых LED-стиков будет главный критик — зрительный зал.

Напомним: в этом году сборная Снежногорска не играет в Высшей лиге КВН.

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