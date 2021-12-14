Поезд Деда Мороза-2022 в Мурманске: дата прибытия, стоимость, программа, как попасть

В Мурманске будет 13 сеансов внутри поезда, но многие билеты уже распроданы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

13 января 2022 года в Мурманск приедет поезд Деда Мороза. Рассказываем, когда его ждать, как попасть и сколько это стоит.

Состав прибудет на станцию Мурманск в 9.00. За 20 минут до этого начнется праздничная программа, увидеть которую смогут все желающие. А вот попасть на сам поезд можно за отдельную плату. Дети от 3 до 5 лет проходят только в сопровождении взрослых, такой билет стоит 1950 рублей, дети от 6 до 13 лет идут одни, билет для них стоит 2450 рублей.

Программа длится 45 минут и включает квест для детей в поезде, посещение передвижной резиденции Деда Мороза, чаепитие, сладкий подарок от Деда Мороза, журнал.

В Мурманске будет 13 сеансов внутри поезда, но многие билеты уже распроданы. Лица старше 18 лет должны предъявить ПЦР-тест или QR-код.

Подробности можно узнать здесь.

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