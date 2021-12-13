Жителей Мурманска ждут пятичасовые сумерки

22 декабря полярная ночь в Мурманске достигнет своего пика. Фото: Антон ЗАБИРОВ

22 декабря полярная ночь в Мурманске достигнет своего пика. В этот день северян ждет самый темный день в году - сумерки будут длиться 5 часов. Хотя такими они будут только на идеально ровной поверхности на высоте места над уровнем моря.

- Утренние сумерки сливаются с вечерними, и это сумеречное время продлится с 10 часов утра до 15.30, - рассказала Nord-News климатолог Мурманской области Александра Анциферова. - Поскольку в регионе у нас рельеф не ровный, не море вокруг, а сопки, за счет этого сумеречное время будет еще короче. На время повлияет закрытость горизонта, - подчеркнула мурманский климатолог.

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