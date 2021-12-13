Врачи в Ковдорском районе будут получать ежемесячную надбавку в размере 50 тысяч рублей

Сейчас в Ковдоре не хватает терапевтов, педиатров, анестезиологов-реаниматологов, хирургов, стоматологов, травматологов-ортопедов и врачей УЗИ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ковдорском районе не хватает врачей, ситуация складывается напряженнее, чем в других муниципалитетах.

Чтобы поддержать медработников и стимулировать их к переезду, правительство Мурманской области и градообразующее предприятие договорились о поддержке медработников.

- Теперь врачи дефицитных профилей, работающие в ковдорском филиале Мончегорской больницы, будут ежемесячно получать доплату в размере 50 тысяч рублей в качестве меры социальной поддержки. По данным регионального минздрава, в ноябре дополнительные средства уже получили девять врачей на общую сумму 495 тысяч рублей. Еще два врача получат выплаты 13 декабря. Всего до конца года поддержку получат 11 врачей на общую сумму 605 тысяч рублей. Кроме того, все приехавшие врачи получат жилье. В данное время готовятся девять двух- и трехкомнатных квартир для их семей, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Сейчас в Ковдоре не хватает терапевтов, педиатров, анестезиологов-реаниматологов, хирургов, стоматологов, травматологов-ортопедов и врачей УЗИ.

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