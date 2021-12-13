В Мурманской области дочь украла деньги у матери и потратила их на новый айфон

В отношении несовершеннолетней возбудили уголовное дело о краже. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Апатитах дочь обчистила банковский счет матери и потратила сбережения.

– Ночью девушка взяла телефон матери, который стоял на зарядке. Она решила воспользоваться моментом и перевела 210 тысяч 100 рублей на свой счет. Но поскольку до этого потеряла свою банковскую карту, то, решив обналичить деньги, перевела часть средств на счет подруги, пообещав выплатить ей вознаграждение в 10 тысяч рублей, – сообщили в Апатитском городском суде.

Женщина, обнаружив пропажу, успела снять с карты дочери только 50 тысяч рублей. Тем временем девушка на похищенные деньги приобрела Iphone SE и уехала в Мурманск, где проживала некоторое время, используя похищенные средства.

В отношении несовершеннолетней возбудили уголовное дело о краже. Суд Мурманской области рассмотрел материалы. По итогам заседания девушка приговорена к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год, в течение которого она должна поведением доказать свое исправление. Приговор вступил в законную силу

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