Стало известно, сколько стоит билет на поезд Деда Мороза в Мурманске

Детям с 3 до 5 лет нужно сопровождение взрослых, билет на двух человек стоит 2450 рублей. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

13 января 2022 года в Мурманск приедет праздничный состав - поезд Деда Мороза. На станцию он прибудет в 9.00, за 20 минут до этого начнется праздничная программа, которую смогут посетить все желающие.

А вот попасть в сам поезд можно только платно.

Детям с 3 до 5 лет нужно сопровождение взрослых, билет на двух человек стоит 2450 рублей. Дети от 6 до 13 лет проходят одни, их билет стоит 1950 рублей.

Как уточнили "КП"-Мурманск" в "РЖД", есть и VIP-тариф "РЖД-Тур" с расширенными опциями. Стоит он 6500 рублей на человека.

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