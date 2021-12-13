Петицию в поддержку мурманского океанариума подписали почти 5 тысяч человек

Для океанариума в Мурманске настали совсем тяжелые времена. Фото: Правительство Мурманской области
Для океанариума в Мурманске настали совсем тяжелые времена. С января 2022 года он может закрыться из-за отсутствия лицензии. А чтобы ее получить, нужно преобразить помещения, но денег и возможностей пока нет.
В поддержку океанариума создали петицию, которую на данный момент подписали почти 5 тысяч человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Губернаторские елки в Мурманской области посетят 3500 юных северян. Запланировано 12 мероприятий (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru