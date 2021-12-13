Петицию в поддержку мурманского океанариума подписали почти 5 тысяч человек

Для океанариума в Мурманске настали совсем тяжелые времена. Фото: Правительство Мурманской области

Для океанариума в Мурманске настали совсем тяжелые времена. С января 2022 года он может закрыться из-за отсутствия лицензии. А чтобы ее получить, нужно преобразить помещения, но денег и возможностей пока нет.

В поддержку океанариума создали петицию, которую на данный момент подписали почти 5 тысяч человек.

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