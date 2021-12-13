Директор предприятия в Кольском районе задолжал по налогам 15 миллионов рублей

На данный момент уголовное дело с направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи Кольского района завершили расследование уголовного дела в отношении 60-летнего руководителя общества с ограниченной ответственностью. Он обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денег организации, которые должны были уходить в налоги).

Так, с июня 2018-го по февраль 2021 года у общества образовалась задолженность по уплате различного вида налогов и страховых взносов на общую сумму более 15 миллионов рублей.

- Несмотря на предпринятые налоговым органом меры, направленные на принудительное взыскание с организации задолженности по налогам и страховым взносам, директор умышленно скрыл денежные средства организации в сумме более 4 миллионов рублей, - сообщила и. о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по Мурманской области Наталия Тростина.

Мужчина находился под подпиской о невыезде. На данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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