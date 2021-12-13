В мурманском автобусе на просьбу оплатить проезд пассажир ответил дракой

Правоохранители доставили 58-летнего мурманчанина в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Утром 12 декабря в мурманский автобус № 27 сел буйный пассажир, который хотел проехать бесплатно. Дежурному отдела вневедомственной охраны от диспетчера городского транспорта сообщили о том, что мужчина нарушает общественный порядок.
- Прибыв на улицу Скальную, где находился автобус, росгвардейцы выяснили у кондуктора, что один из пассажиров на просьбу оплатить проезд стал выражаться нецензурной бранью и попытался спровоцировать драку. Водитель сообщил о происшествии диспетчеру, который нажал "тревожную" кнопку, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Мурманской области.
Правоохранители доставили 58-летнего мурманчанина в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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