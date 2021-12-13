В районе Белокаменки водитель Scania разбрасывался матрасами

Остается надеяться, что раскиданные по дороге мягкие подстилки не создали аварий и пробок. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Утром 13 декабря на дороге в Мурманской области произошел необычный инцидент. В паблике "Мурманск ДТП ЧП" рассказали о том, что водитель грузовика Scania разбрасывается матрасами. Те вылетали на проезжую часть из кузова машины.

- Ехал со стороны Белокаменки и наткнулся на матрас, который валялся посреди проезжей части. Я остановился и убрал его, дабы не было беды, еду дальше. Затем наткнулся еще на один, потом еще на один... Водителю, который разбрасывается матрасами, сделал замечание, а он еще возникать начал, - написал анонимный автор.

Теперь мужчина хочет разобраться с "матрасным" автовладельцем.

Остается надеяться, что раскиданные по дороге мягкие подстилки не создали аварий и пробок.

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