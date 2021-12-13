В Мурманске полицейские задержали местного жителя с 48 свертками наркотиков

Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске при сбыте запрещенных веществ попался 31-летний местный житель. При личном досмотре у ранее судимого неработающего северянина полицейские обнаружили 48 свертков с порошкообразным веществом белого цвета.

Изъятые образцы направили на исследование. Экспертиза показала, что подозреваемый хранил при себе более 24 граммов синтетических наркотиков, что является крупным размером.

- Мужчина вину признал и пояснил полицейским, что запрещенные вещества приобрел через интернет для дальнейшего распространения на территории города, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

За попытку сбыта крупной партии наркотиков в отношении мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ. Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.

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