В Мурманске сгорела сауна в квартире на улице Шабалина

На месте работали два отделения - 10 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 12 декабря в Мурманске случился пожар в квартире многоэтажного дома. Языки пламени объяли сауну, которую жильцы обустроили в ванной.

- Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 13.05. Загорелась квартира по адресу: улица Шабалина, 1. В результате пожара сгорела сауна в ванной комнате на площади 3 квадратных метра. Пострадавших нет, - рассказала "КП"-Мурманск" и. о. начальника пресс-службы МЧС по Мурманской области Дина Рыгина.

На месте работали два отделения - 10 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

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