Число умерших от коронавируса в Мурманске на 13 декабря 2021 года составило 2644 человека

За последний день выявлен 159 новых случаев заражения COVID-19. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 13 декабря 2021 года - 2644 человека. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 5 человек.

Мурманская область остается на третьем месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу и Севастополю. В заполярном регионе приходится 350 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявлено 159 новых случаев заражения COVID-19.

Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 88 916 человек. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Кандалакшский район и Североморск.

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