Мурманская область на 11-м месте в рейтинге по доступности покупки автомобиля

Замыкает рейтинг Чеченская Республика, где лишь 3,5 % семей могут купить новый автомобиль за 700 тысяч рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

"РИА Новости" составило рейтинг регионов России по доступности покупки автомобиля. Мурманская область заняла в этом топе 11-е место.

- Доля семей в Заполярье, которые могут купить в кредит и содержать недорогой новый автомобиль (стоимостью 700 тысяч рублей), - 27%. Доля семей, кто может позволить автомобиль средней стоимости в кредит (1,8 миллиона рублей), - 10,9%. Доля семей, которые могут купить в кредит и содержать автомобиль премиум-класса (6 миллионов рублей), составляет 1,5%, - говорится в исследовании.

Отмечается, что возможность приобрести новую машину выше у жителей Крайнего Севера. Так, в список регионов-лидеров попали Ямало-Ненецкий автономный округ, где 59,4% семей могут позволить себе машину за 700 тысяч рублей, и Чукотский автономный округ, где доступность подобного авто составляет 52,4%.

Замыкает рейтинг Чеченская Республика, где лишь 3,5% семей могут купить новый автомобиль за 700 тысяч рублей.

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