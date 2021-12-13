Прокуратура Мурманской области выявила более 40 нарушений при реализации дорожного нацпроекта

Так, из-за угрозы срыва работ, связанных с ремонтом дорог, путепроводов и мостов, заказчикам и подрядчикам объявлено 10 предостережений о недопущении нарушений закона. Фото: РЕГИНФО 51. Мурманск / vk.com/reginfo51

Прокуратура Мурманской области выявила более 40 нарушений при реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Так, из-за угрозы срыва работ, связанных с ремонтом дорог, путепроводов и мостов, заказчикам и подрядчикам объявлено 10 предостережений о недопущении нарушений закона.

- 16 организаций, участвующие в аукционе на заключение контракта по ремонту автодорог, предоставляли подложные документы, подтверждающие опыт работы в рассматриваемой сфере. По указанным фактам в следственные органы направлено два материала проверки, по которым возбуждены уголовные дела и осуществляется расследование, - сообщили в региональной прокуратуре.

Также выявлены многочисленные нарушения, связанные со срывом подрядчиками сроков выполнения работ и отсутствием надлежащего контроля заказчиков за выполнением работ. Приняты исчерпывающие меры реагирования: внесено 10 представлений, возбуждено дело об административном правонарушении, виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

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