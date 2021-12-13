У Долины Славы появится свой сайт

Оргсобрание состоится в ближайшее время.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Долина Славы - один из самых узнаваемых мемориальных комплексов Мурманской области, но далеко не все туристы, и даже северяне, знают, как к нему проехать.
Поэтому представитель Североморского поискового отряда "Ваенга" Константин Титаренко выступил с инициативой создать для Долины Славы сайт.
- Проект портала предусматривает создание единой интерактивной базы всех воинских захоронений, мемориалов и памятников Мурманской области, включающей в себя интерактивную карту, паспорта объектов, фото захоронений и поименные списки всех захороненных и увековеченных, привязанные к каждому конкретному захоронению, - сообщили в "Ваенге".
Оргсобрание состоится в ближайшее время.
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