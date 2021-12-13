У Долины Славы появится свой сайт

Оргсобрание состоится в ближайшее время. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Долина Славы - один из самых узнаваемых мемориальных комплексов Мурманской области, но далеко не все туристы, и даже северяне, знают, как к нему проехать.

Поэтому представитель Североморского поискового отряда "Ваенга" Константин Титаренко выступил с инициативой создать для Долины Славы сайт.

- Проект портала предусматривает создание единой интерактивной базы всех воинских захоронений, мемориалов и памятников Мурманской области, включающей в себя интерактивную карту, паспорта объектов, фото захоронений и поименные списки всех захороненных и увековеченных, привязанные к каждому конкретному захоронению, - сообщили в "Ваенге".

Оргсобрание состоится в ближайшее время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернаторские елки в Мурманской области посетят 3500 юных северян. Запланировано 12 мероприятий (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru