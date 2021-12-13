Специалисты по найму составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Мурманске

Больше всего готовы платить старшему помощнику капитана - 273 тысячи рублей в месяц. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Аналитики hh.ru подготовили рейтинг предложений начала декабря с самыми высокими зарплатами для разных профобластей.

Так, в Мурманске больше всего готовы платить старшему помощнику капитана - 273 тысячи рублей в месяц (до вычета налогов).

Также жителям Заполярья предлагают откликнуться на вакансии для работы в дистанционном формате. Руководитель проектов получит до 290 тысяч рублей, главный технолог - до 200 тысяч рублей, а программист Java - от 180 до 220 тысяч рублей. Директору по интернет-маркетингу и рекламе готовы платить от 180 до 300 тысяч рублей.

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