Специалисты по найму составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Мурманске

Больше всего готовы платить старшему помощнику капитана - 273 тысячи рублей в месяц.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Аналитики hh.ru подготовили рейтинг предложений начала декабря с самыми высокими зарплатами для разных профобластей.
Так, в Мурманске больше всего готовы платить старшему помощнику капитана - 273 тысячи рублей в месяц (до вычета налогов).
Также жителям Заполярья предлагают откликнуться на вакансии для работы в дистанционном формате. Руководитель проектов получит до 290 тысяч рублей, главный технолог - до 200 тысяч рублей, а программист Java - от 180 до 220 тысяч рублей. Директору по интернет-маркетингу и рекламе готовы платить от 180 до 300 тысяч рублей.
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