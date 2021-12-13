Растяжки на проспекте Ленина в Мурманске сменили изображение на тигров и снежинки

В основе изделия — легкий алюминиевый каркас, устойчивый к неблагоприятным погодным условиям. Фото: Ян Сильченко

В центре Мурманска растяжки с переливами северного сияния поменяли изображение. Теперь яркая иллюминация на проспекте Ленина показывает символ наступающего 2022 года - тигра, а также снежинки.

Напомним: светодиодные динамические украшения выполнены по эксклюзивной технологии, которая позволяет создавать объемные 3D-эффекты и инсталляции.

- Технология позволяет транслировать любое количество визуальных сюжетов с возможностью изменения информации в зависимости от дня недели и времени суток. В преддверии новогоднего сезона перетяжки станут эффектным элементом праздничного оформления, а в дальнейшем могут перепрограммироваться, – рассказали в Центре городского развития Мурманской области.

В основе изделия — легкий алюминиевый каркас, устойчивый к неблагоприятным погодным условиям. Высокая плотность пикселей обеспечивает качество и четкость картинки. Поддержка большого количества цветов позволяет создать впечатляющий визуальный эффект.

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