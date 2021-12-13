В Мурманской области насчитывается около 48 тысяч неоформленных гаражей

На данный момент 117 северян обратились с заявлениями об оформлении гаражей в собственнсть.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
С 1 сентября в России действует закон о "гаражной амнистии", благодаря которому в течение пяти лет россияне смогут оформлять гаражи и землю под ними в собственность по упрощенной схеме.
По данным Росреестра Мурманской области, в регионе насчитывается 59190 гаражей, причем только около 40 тысяч оформлены.
- Это только официальная информация, по неофициальной, может быть еще около 30 тысяч неоформленных гаражей, - сообщила министр имущественных отношений Виктория Минкина.
На данный момент 117 северян обратились с заявлениями об оформлении гаражей в собственнсть.
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