В Мурманской области губернаторские елки пройдут в обновленном драмтеатре

Драмтеатр станет площадкой для губернаторских елок в Мурманской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом декабре губернаторские елки пройдут в очном формате. Местом для их проведения станет обновленный Мурманский областной драматический театр, который готовится открыть двери после шестилетней реконструкции.

- 3500 северян первыми попадут на 12 представлений. Это те дети, кто отличился в учебе, спорте, науке, волонтерстве, дети-сироты, а также оставшиеся без попечения родителей и с ограниченными возможностями, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Также на губернаторские елки пригласят детей медработников из "красных зон".

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