В Мурманской области губернаторские елки пройдут в обновленном драмтеатре

Драмтеатр станет площадкой для губернаторских елок в Мурманской области.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В этом декабре губернаторские елки пройдут в очном формате. Местом для их проведения станет обновленный Мурманский областной драматический театр, который готовится открыть двери после шестилетней реконструкции.
- 3500 северян первыми попадут на 12 представлений. Это те дети, кто отличился в учебе, спорте, науке, волонтерстве, дети-сироты, а также оставшиеся без попечения родителей и с ограниченными возможностями, - сообщил губернатор Андрей Чибис.
Также на губернаторские елки пригласят детей медработников из "красных зон".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кандалакше на бюджетной должности почти полгода работала "мертвая душа". И.о. директора учреждения фиктивно трудоустроил местную жительницу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru