В Мурманской области родителям разрешили приходить на детские утренники

Родителям разрешат посещать детские утренники.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Родителям разрешат посещать утренники в детских садах и школах. Об этом на оперативном совещании в правительстве Мурманской области сообщил губернатор Андрей Чибис.
- Прекрасно понимаю, что по праздникам все скучают, поэтому разрешим посещение утренников, но может быть один представитель ребенка. Мероприятия будут проходить в рамках одной группы или сада, - сообщил Андрей Чибис.
Разрешение вступит в силу с 14 декабря.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кандалакше на бюджетной должности почти полгода работала "мертвая душа". И.о. директора учреждения фиктивно трудоустроил местную жительницу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru