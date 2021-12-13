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Общество13 декабря 2021 6:17

В Мурманской области родителям разрешили приходить на детские утренники

Но на празднике сможет присутствовать только один родитель
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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Родителям разрешат посещать детские утренники.

Родителям разрешат посещать детские утренники.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Родителям разрешат посещать утренники в детских садах и школах. Об этом на оперативном совещании в правительстве Мурманской области сообщил губернатор Андрей Чибис.

- Прекрасно понимаю, что по праздникам все скучают, поэтому разрешим посещение утренников, но может быть один представитель ребенка. Мероприятия будут проходить в рамках одной группы или сада, - сообщил Андрей Чибис.

Разрешение вступит в силу с 14 декабря.

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