В Кировске собака без намордника набросилась на ребенка и покусала его

Северянка пока что в полицию обращаться не стала. Фото: vk.com/lisyalen51

Жительница Кировска рассказала о нападении домашней собаки на ее дочь - пес укусил ребенка за руку. Женщина просит помочь найти хозяина животного.

- Мужчина с черной большой собакой на поводке 11 декабря в районе 18.40 заходил в подъезд по адресу: улица Мира, дом №1, подъезд 1. Его собака набросилась на мою дочь и укусила девочку за руку. Спасла зимняя куртка! Почему вы не связались с родителями?! Почему агрессивная собака гуляет без намордника? Свяжитесь со мной, пожалуйста, - написала Алена Панафидина на своей странице в соцсетях.

Северянка отметила, что пока что в полицию обращаться не стала, так как не хочет никого наказывать.

- Пусть хозяин купит своему четвероногому намордник, а ребенку мандаринов пакет и придет извинится! Это ведь травма психологическая на всю жизнь! Я панически собак боюсь из-за таких ситуаций, - поделилась кировчанка.

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