Ночью в Мурманске произошел серьезный пожар на базе отдыха

Причина пожара устанавливается. Фото: ГУ МЧС России по МО

Минувшей ночью в Мурманске тушили серьезный пожар - загорелось здание на базе отдыха.

- 12 декабря в 02.52 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании по адресу: улица Маяковского 8, база отдыха «Чунга-Чанга». Произошло возгорание деревянного двухэтажного здания. В результате происшествия повреждены огнем первый и второй этаж здания, кровля на общей площади 80 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

Причина пожара устанавливается. На месте работало четыре пожарно-спасательных подразделения (23 человека личного состава, 5 единиц техники).

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