Видео про Мурманск набрали в TikTok 250 миллионов просмотров

По хештегу #Мурманск можно найти сотни роликов. Фото: правительство МО

Жители Мурманска снимают видео, которые становятся популярными в TikTok. Так, тысячи и даже миллионы просмотров набрали видео мастера по афрокудрям, флеболог из Мурманска, писатель Александр Полярный, мама, которая ведет аккаунт от имени маленького сына.

По хэштегу #Мурманск можно найти сотни роликов. В общей сложности они набрали уже 250 миллионов просмотров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Томограф для Оленегорска из ковидного госпиталя Мурмашей запустят в декабре. Оборудование потребовало доработки (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru