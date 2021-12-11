В Мурманске пассажирский автобус попал в ДТП

Автобус столкнулся с иномаркой. Фото: vk.com/murmansk_dtp
11 декабря в Мурманске у бывшего магазина "Восход" произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.
- Хорошо, что автобус не успел набрал скорость, отъезжая от остановки, было торможение, но не сильное, кондуктор ударилась плечом, пассажиры не пострадали, - написала в группе "Мурманск ДТП ЧП" Елена Неведина.
Дорогу автобус не поделил с иномаркой.
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