Обвиняемый в БДСМ-тренировках с девочками тренер по карате из Мурманска хотел стать депутатом

Обвиняемый пошел самовыдвиженцем на выборы в горсовет.

49-летнего Сергея Гурина (имя изменено) из Мурманска на два месяца заключили под стражу. Его обвиняют в развратных действия по отношению к несовершеннолетней.

Напомним: на тренера по карате написала заявление бывшая воспитанница. Она рассказала, что во время тренировок Гурин заставлял ее раздеваться и применял БДСМ-практики. Во время обыска дома у обвиняемого нашли секс-игрушки и видео.

Как узнала "КП"-Мурманск", в 2019 году Сергей Гурин пошел самовыдвиженцем на выбор в Совет депутатов областного центра. Но выборы проиграл.

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