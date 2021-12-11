В Апатитах жестоко убили собаку

Труп нашли в академгородке Апатитов. Фото: vk.com/club163710773

Очередное жестокое убийство четвероногого друга произошло в Мурманской области. В этот раз - в Апатитах.

- 10 декабря в академгородке найден труп собаки. О том, что собака пострадала от рук человека, можно заявить со стопроцентной гарантией. У собаки вывернута шея. Многочисленные колотые раны в области живота. Похоже, удары наносили шилом. Это вопиющий случай!!! Это жутко и страшно! Человек, который это сделал, явно имеет психическое расстройство! - рассказали в мини-приюте "Дача".

Как пояснили апатитчане, собаку звали Нана, она дичилась людей, но была безобидной, ее подкармливали.

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