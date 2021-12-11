Перекрытия дорог на Новый год-2022 в Мурманске: где нельзя парковаться и где не проехать

В Мурманске на Новый год перекроют движение. Фото: Олег ФИЛОНОК

Новый год не за горами. Для тех, кто и в главную волшебную ночь года собирается сесть за руль, публикуем перекрытие дорог 31 декабря 2021 года и 1 января 2022 года.

Движение, остановка и стоянка всех видов транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца будут запрещены:

– по просп. Ленина, от ул. Профсоюзов до ул. Комсомольской, с 22 час. 00 мин. 31.12.2021 до 05 час. 00 мин. 01.01.2022;

– по ул. Ленинградской, от ул. Профсоюзов до дома 5 по ул. Коминтерна, с 22 час. 00 мин. 31.12.2021 до 05 час. 00 мин. 01.01.2022;

– по ул. Воровского, от просп. Ленина до ул. Коминтерна, с 22 час. 00 мин. 31.12.2021 до 05 час. 00 мин. 01.01.2022.

Парковка будет ограничена с 01 час. 00 мин. до 03 час. 00 мин. 01.01.2022 года у "Арктик".

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