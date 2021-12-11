В Мурманской области оленеубойная кампания началась раньше из-за морозов

Оленеубойная кампания началась раньше из-за морозов. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманской области уже началась оленеубойная кампания. Обычно она стартует в январе, но в этом году сильные морозы сдвинули сроки.

- Ветеринарные специалисты осуществляют клинический осмотр животных перед убоем. Также проводятся мониторинговые исследования северных оленей на бруцеллез, отобрано уже 360 проб крови. В числе исследований также проводится оценка мяса на наличие возбудителей паразитарных и инфекционных болезней. В ходе экспертной оценки специалистов пораженные туши и органы животных выбраковываются и уничтожаются, - сообщили в комитете по ветеринарии Мурманской области.

Напомним: оленину ввели в меню юных школьников.

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