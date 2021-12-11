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Общество11 декабря 2021 7:07

Видео мастера по волосам из Мурманска набирает миллионы просмотров в Tik Tok

Северянки занимается косами и афрокудрями
Ника СВЕТЛОВА
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Мастер-брейдист из Мурманска стала популярной в Tik Tok.

Мастер-брейдист из Мурманска стала популярной в Tik Tok.

Фото: Николай ХИЖНЯК

Еще одна северянка снимает видео, которые становятся популярными в Tik Tok. Брейдист - мастер по афрокудрям и косам из Мурманска Ольга Мороза фиксирует свои рабочие моменты и выкладывает их в социальную сеть.

Многие их них попадают в реки и собирают много просмотров: 19,2 миллиона, 5,4 миллиона, 5,1, 12,1 и т.д.

Больше всего в Tik Tok смотрят, как выпрямляются кудрявые волосы.

- Это нужно, чтобы выпрямить каникалон и чтобы он повторял структуру волоса, так же для больше комфортного расчесывания, - рассказала мастер.

Напомним: популярным в Tik Tоk стали флеболог из Мурманска, писатель Александр Полярный, мама, которая ведет аккаунт от имени маленького сына.

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