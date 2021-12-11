Переехавшим в Мурманскую область медикам в два раза увеличат выплаты

Врачам, переезжающим в Мурманскую область, будут платить больше.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Мурманской областной Думе приняли изменения в региональный закон о стимулировании медработников, которые переезжают в наш регион.
Так, для них в два раза увеличили размер единовременной компенсации: врачи теперь будут получать 1 миллион вместо 500 тысяч рублей, средний медперсонал - 500 тысяч рублей вместо 300. Но при этом также увеличен срок обязательной отработки на Крайнем Севере с 3 лет до 5.
- Помимо этого сняты возрастные ограничения для врачей впервые трудоустраивающихся в Мурманской области после получения медобразования, - сообщили в Мурманской областной Думе.
Все эти меры призваны решить проблему кадрового дефицита в регионе.
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