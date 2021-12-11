В Мурманской области начался сезон корюшки

В Мурманской области уже можно ловить корюшку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лед на водоемах уже встал, поэтому рыбаки наслаждаются зимним сезоном. Тем более, что уже пошла корюшка.

- Результат можно назвать вполне успешным, ровно 4 килограмма корюшки. Ловил примерно с 9 утра до 15:30. Сидел на 12 метрах, рыбка брала у дна и с пол воды, много холостых поклевок. Из наживок перепробовал все, лучше всего работала сельдь и креветка. Погода не подвела, на Имандре оказалось почти в два раза теплее, чем в Мурманске, - рассказал в группе "Fishing 51. Рыбалка и Охота на Кольском п-ове" Андрей Костенко.

Напомним: В Хибинах сняли на видео замерзшие бирюзовые гейзеры.

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