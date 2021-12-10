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Здоровье10 декабря 2021 14:35

За сутки в Мурманской области 154 человека заболели коронавирусом

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу на 10 декабря 2021 года
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Выздоровели 69 905 северян, на лечении остаются 15 907 пациентов.

Выздоровели 69 905 северян, на лечении остаются 15 907 пациентов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 10 декабря 2021 года, за последние сутки 154 человека узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 88 438 человек, количество летальных исходов - 2626 (+7 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+61, всего 41986), Кандалакшский район (+29, всего 6810), Североморск (+11, всего 7707).

Выздоровели 69 905 северян, на лечении остаются 15 907 пациентов.

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