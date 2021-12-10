В МЧС рассказали о спасшем трех детей из пожара в Абрам-Мысе

Николай Тихомиров представлен к награждению медалью "За содружество во имя спасения". Фото: vk.com/spasinfo51

9 декабря в России отметили День героев Отечества. В рамках памятной даты в ГУ МЧС по Мурманской области рассказали о Николае Тихомирове, который не работает в чрезвычайном ведомстве, однако спас троих детей из пожара.

Так, в Абрам-Мысе случился пожар в одной из квартир многоэтажного дома, где находились трое детей. Они оказались заперты дома на замок и не могли выбрать самостоятельно. В это время мимо здания проходил Николай Тихомиров. Он увидел в окне пятого этажа дым, зовущих на помощь детей и немедленно бросился на помощь.

- Слесарным инструментом мужчина вскрыл входную металлическую дверь - к этому моменту уже вся квартира была наполнена продуктами горения, дышать было опасно для жизни. Несмотря на это, Николай прополз на кухню, схватил одного ребенка и ползком вынес из задымленной зоны. К этому моменту охвачен дымом был уже и подъезд. Осознавая критическое положение и риск для жизни детей, Николай принял решение проползти сквозь густой дым еще раз, чтобы эвакуировать сразу двоих ребят. На грани потери сознания, собрав последние силы, он вернулся в горящую квартиру и спас еще двоих детей, - сообщили в региональном МЧС.

За самоотверженный поступок при спасении людей Николай Тихомиров представлен к награждению медалью МЧС России "За содружество во имя спасения".

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