Дело о живодере из Североморска еще не раскрыто

обак, с которых заживо снимали шкуры, нашли возле одной из воинских частей.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Весной этого года стало известно, что в Североморске орудует живодер. На данный момент известно о двух его жертвах, однако их может быть и больше. Собак, с которых заживо снимали шкуры, нашли возле одной из воинских частей.
Сразу после случившегося возбудили уголовное дело. Как отметили в правоохранительных органах, расследование продолжается.
Был ли задержан подозреваемый, не сообщается.
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