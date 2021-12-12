Дело о живодере из Североморска еще не раскрыто

обак, с которых заживо снимали шкуры, нашли возле одной из воинских частей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Весной этого года стало известно, что в Североморске орудует живодер. На данный момент известно о двух его жертвах, однако их может быть и больше. Собак, с которых заживо снимали шкуры, нашли возле одной из воинских частей.

Сразу после случившегося возбудили уголовное дело. Как отметили в правоохранительных органах, расследование продолжается.

Был ли задержан подозреваемый, не сообщается.

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